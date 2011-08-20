В казахской степи ливни размыли железнодорожные насыпи. Остановлены поезда
12:37, 20 августа 2011Транспорт/Связь
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Пять пассажирских и семь грузовых поездов были остановлены в степи из-за проливных дождей в Мангистауской области на западе Казахстана, около двух тысяч пассажиров были эвакуированы на автобусах на ближайшие железнодорожные станции, сообщает РИА «Новости».
«Из-за опасности проезда в пятницу вечером приостановлено движение двух пассажирских поездов», – говорится в сообщении МЧС Казахстана.
В субботу под утро поезд номер Мангышлак – Астана отправлен с пассажирами в обратном направлении.
«Проезд по железной дороге возобновлен во всех направлениях с ограничением скорости на данном участке до пяти километров в час», – сообщили в МЧС.
Проливными дождями также подтопило автодорогу.
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