В понедельник планируется первый рейс скоростного электропоезда Киев-Житомир

В понедельник в Житомирской области с участием премьер-министра Николая АЗАРОВА планируют торжественно отправить в первый рейс электропоезд повышенного комфорта сообщением Житомир-Киев-Житомир.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

Электропоезд повышенного комфорта сообщением Житомир-Киев-Житомир будет находиться в дороге 1 час 34 минуты.

№862 Житомир-Киев будет отправляться из Житомира в 6 часов 17 минут и будет прибывать в Киев в 7 часов 51 минута.

№861 Киев–Житомир будет отправляться из Киева в 18 часов 04 минуты и будет прибывать в Житомир в 19:38.