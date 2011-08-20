Азаров 22 августа примет участие в открытии новой транспортной развязки в Киеве

15:07, 20 августа 2011
Транспорт/Связь
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22 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ примет участие в церемонии открытия новопостроенной транспортной развязки возле станции киевского метрополитена «Днепр».

Как сообщили УНИАН в Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, начало мероприятия в 14:00.

Аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится до 10:00 22 августа 2011 г. по телефону: 050 311 50 34 и по электронному адресу accreditgovua@ukr.net

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