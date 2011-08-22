Церемония открытия новой транспортной развязки в Киеве переносится на завтра
10:54, 22 августа 2011Транспорт/Связь
0
Запланированная на сегодня церемония открытия транспортной развязки возле станции метро «Днепр» в Киеве при участии премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА переносится на завтра.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, о начале мероприятия будет сообщено дополнительно на Правительственном портале.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter