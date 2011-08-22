Винницкий горсовет освободил ЮЗЖД от уплаты земельного налога

Винницкий городской совет до конца текущего года освободил от уплаты земельного налога государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято депутатами городского совета на сессии 19 августа.

«Освободить Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» от уплаты земельного налога на сентябрь-декабрь 2011 года на 99,9% от суммы земельного налога, который подлежит зачислению в горбюджет, за исключением земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имуществ, которые переданы в аренду и используются для коммерческих потребностей», - отмечено в решении.

Директор департамента финансов Винницкого городского совета Наталья ЛУЦЕНКО сообщила, что государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» на территории города представлено 11 подразделениями, которые за год платят в бюджет 302 тыс. грн. земельного налога. «На сегодняшний день «Юго-Западная железная дорога» осуществляет перевозку льготных категорий граждан как в далеком, так и пригородном сообщениях, однако, потери предприятию за счет субвенции из государственного бюджета компенсируются на уровне 20%. В первом полугодии текущего года по городу Виннице перевезено 715 тыс. льготных категорий пассажиров на сумму 2 млн. 821 тыс. грн., из которых возмещено лишь 608,3 тыс. грн.", - рассказала Н.ЛУЦЕНКО.

Мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН отметил, что «Юго-Западная железная дорога» сегодня выполняет серьезные задачи по перевозке пассажиров в пригородных маршрутах. «Я считаю, что поддержка предприятия является уместной и своевременной», - добавил он.