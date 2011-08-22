В Хмельницкой области грузоперевозки выросли, пассажироперевозки сократились

Транспортными предприятиями Хмельницкой области (с учетом автомобильных перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) в январе-июле 2011 г. перевезено 3,8 млн. тонн грузов, что на 22,8% больше объема перевозок грузов в январе-июле 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот выполнен в объеме 1080,8 млн. т/км, что на 15,3% больше, чем за 7 месяцев 2010 г.

Сообщается также, что пассажирским транспортом области за 7 месяцев т.г. перевезено 85,9 млн. человек, что на 11,5% меньше, чем в январе-июле 2010 г.

По информации облстата, пассажирооборот уменьшился на 8,9% и составил 736,2 млн. пасс./км.

Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 16,4%, городским электротранспортом - на 7,4%.