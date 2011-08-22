Морские порты Украины увеличили грузоперевалку на 5%

За семь месяцев 2011 года в восемнадцати морских портах Украины переработано 64 млн. 632 тыс. 900 грузов - на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Согласно сообщению, общий объем переработки транзитных грузов за январь-июль т.г. составил 23 млн. 547 тыс. 300 тонн, что на 25,4% больше, чем в прошлом году.

Среди лидеров по росту объемов переработки грузов по результатам семи месяцев 2011 года: Ялтинский порт - обработано на 62,3% больше грузов, чем в январе-июле 2010 года; Евпаторийский порт - рост на 47,3%; порт «Южный» - рост на 36,9%; Ренийский порт - рост на 32,9%; Бердянский порт - рост на 15%; Николаевский порт - рост на 14,9%; Керченский порт - рост на 8%.

При этом среди лидеров по росту уровня переработки транзитных грузов: Керченский порт – обработано на 114,4% больше грузов, чем в январе-июле 2010 года, порт «Южный» – на 79,2% больше, Белгород-Днестровский порт – на 50% больше, Скадовский порт – на 26,2% больше, Евпаторийский порт – на 25,8% больше, Николаевский порт – на 21,4% больше, Одесский порт – на 17,6% больше, Ренийский порт – на 15,4% больше, Бердянский порт – на 15% больше.

Основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, является руда, зерно, металлы, уголь, нефть, нефтепродукты и контейнеры.

Напомним, за шесть месяцев 2011 года в восемнадцати морских портах Украины было переработано 56 млн. 319 тыс. 275 тонн грузов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Справка УНИАН. Морские порты Украины в 2010 году переработали свыше 107,6 млн. тонн грузов, что на 2 млн. тонн меньше 2009 года. В течение 2010 года было экспортировано 61 млн. 681 тыс. тонн грузов, импортировано – 10 млн. 521 тыс. тонн. Общий объем транзита составил 33 млн. 92 тыс. тонн, каботажа – 2 млн. 134 тыс. тонн.

В 2009 году морские торговые порты Украины переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов (на 17% меньше, чем в 2008 году).