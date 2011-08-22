С сегодняшнего дня возобновлены авиарейсы из Борисполя в Тегеран
13:56, 22 августа 2011Транспорт/Связь
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С сегодняшнего дня возобновлены чартерные рейсы по маршруту Тегеран - Борисполь - Тегеран из аэропорта «Борисполь».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться с 22 августа по 12 сентября по понедельникам иранской авиакомпанией Taban Air на воздушных судах MD 82 с компоновкой 160 кресел. Время полета составит 4 часа.
Как сообщал УНИАН, 17 июня в Крыму совершил аварийную посадку самолет MD-83, выполнявший рейс по маршруту Тегеран (Иран) - Киев.
Жертв и пострадавших не было. На борту самолета находились 74 пассажира и 7 членов экипажа.
Самолет принадлежит авиакомпании UM Air ("Украинско-Средиземноморские авиалинии").
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