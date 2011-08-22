На ПЖД за неделю предупредили 8 случаев краж грузов и имущества

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги с 15 по 21 августа 2011 года предупредили 8 случаев краж грузов и имущества железной дороги на сумму 2994 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, 15 августа во время профилактических мероприятий на станции Симферополь оперативная группа стрелецкой команды Симферополь вместе с милицией задержали неработающего гражданина, который пытался украсть трансформатор ПОПТ-2 на сумму 972 грн. Злоумышленник передан в линейное отделение милиции на станции Симферополь.

При этом 18 августа на станции Днепропетровск-Грузовой оперативная группа стрелецкой команды Днепропетровск предупредила кражу трех тормозных рукавов, снятых с вагонов. Задержан неработающий гражданин, которого вместе с украденным имуществом передали в линейное отделение милиции на станции Днепропетровск. Сумма предупрежденных убытков составила 600 грн.

По результатам оперативной работы задержано 7 человек.