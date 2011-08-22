«Укрзализныця» за 7 месяцев недополучила свыше 248 млн. грн. за перевозку льготников

В январе-июле т.г. «Укрзализныце» за перевозку льготных категорий граждан компенсировано лишь 27,6% расходов, сумма недополученных средств составляет свыше 248 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, за 7 месяцев т.г. железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 342,5 млн. грн., а компенсировано всего 94,5 млн. грн.

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 215,7 млн. грн., недополучено 143,5 млн. грн. компенсации (33,4% от необходимого).

При этом студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений перевезено на сумму 102,8 млн. грн., недополучено 80,9 млн. грн. (21,3% от необходимого).

В то же время депутатов ВР перевезено на сумму 713,6 тыс. грн., недополучено 341,9 тыс. грн. (52,1% от необходимого). Детей в возрасте от 6 до 14 лет перевезено на сумму 23,3 млн. грн., а компенсация не предоставлена вообще.

По данным ведомства, наибольшее количество средств недополучила Юго-Западная железная дорога – 83,9 млн. грн., которая перевезла льготников на 107,3 млн. грн.; 45,1 млн. грн. недополучила Львовская железная дорога; 42,8 млн. грн. – Южная; 34,8 млн. грн. – Приднепровская; 22,4 млн. грн. – Донецкая и 18,9 млн. грн. – Одесская железные дороги.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, имеющим такое право согласно действующему законодательству. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов, согласно Закону Украины "О железнодорожном транспорте", должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.