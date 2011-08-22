Крыжановский освобожден от должности председателя Госслужбы морского и речного транспорта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Сергея КРЫЖАНОВСКОГО от должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

С.КРЫЖАНОВСКИЙ уволен в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. (Эта статья предусматривает, в частности, расторжение трудового договора в связи с реорганизацией учреждения, с сокращением численности или штата работников – УНИАН.)