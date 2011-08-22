Крыжановский освобожден от должности председателя Госслужбы морского и речного транспорта
17:21, 22 августа 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Сергея КРЫЖАНОВСКОГО от должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
С.КРЫЖАНОВСКИЙ уволен в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. (Эта статья предусматривает, в частности, расторжение трудового договора в связи с реорганизацией учреждения, с сокращением численности или штата работников – УНИАН.)
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