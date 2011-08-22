УЗ отправила в первый рейс электропоезд повышенного комфорта Житомир - Киев - Житомир

Сегодня на вокзале станции Житомир состоялось торжественное открытие электрификации участка Фастов - Житомир и отправление в первый рейс электропоезда повышенного комфорта сообщением Житомир - Киев - Житомир.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли несколько тысяч житомирян, пассажиров, руководителей "Укрзализницы", государственного территориального отраслевого объединения Юго-Западная железная дорога, житомирской областной и городской властей.

Как сообщил на торжествах первый заместитель генерального директора "Укрзализницы" Сергей БОЛОБОЛИН, теперь пассажиры электропоезда № 862/861 повышенного комфорта, с улучшенным сервисом, смогут без пересадок добраться до Киева за полтора часа (1 час 34 минуты - УНИАН). Он отметил, что участок Фастов - Житомир является первым пусковым объектом новой программы электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы". Электрификация этого участка способствует разграничению движения грузовых и пассажирских поездов на участке Коростень - Новоград-Волынский - Здолбунов - на основном пассажирском направлении Киев - Львов, освобождая его для введения движения скоростных поездов", - сказал С.БОЛОБОЛИН.

"Такая электрификация даст положительные результаты в нескольких важных социальных и энергосберегающих сферах", - подчеркнул первый заместитель генерального директора "Укрзализницы".

По словам начальника Юго-Западной железной дороги Алексея КРИВОПИШИНА, "для внедрения этого проекта Юго-Западная железная дорога провела работы по электрификации и модернизации инфраструктуры на участке Фастов - Житомир, также смонтирована контактная сеть длиной 101 км, установлено 2199 опор, хорошо проработали связисты, которые проложили свыше 130 км кабеля, а энергетики, кроме электрификации, построили передвижную тяговую подстанцию "Житомир - тяга" на станции Крошня, локомотивщики капитально отремонтировали электропоезд и сегодня он впервые отправился в рейс". " Все работы выполнены очень быстро", - отметил он.

Как прозвучало на мероприятии, при переводе движения поездов на электротягу на таких участках, как Фастов - Житомир, ежегодно будет сэкономлено почти 6 тысяч тонн дизельного топлива, а экологическая ситуация в прилегающих районах существенно улучшится.

"Теперь жители Житомирской области смогут добраться до Киева за значительно более короткое время", - сказал на празднике губернатор области Сергей РЫЖУК.

После торжественной части - поздравления лучших железнодорожников - электропоезд отправился в первый рейс. Салоны его вагонов оборудованы полумягкими сиденьями, кондиционерами, люминесцентным освещением, информационным табло и системой пожарной охранной сигнализации.