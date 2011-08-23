Азаров открыл автомобильное движение по Дарницкому мосту в сторону Конча-Заспы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ открыл автомобильное движение по железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через реку Днепр (Дарницкий мост) с левого на правый берег в сторону Конча-Заспы.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия также приняли участие глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

В частности, открытием автомобильного движения с левого на правый берег завершено строительство автодорожных развязок на Надднепрянском шоссе и одновременно открывается автомобильное движение по новопостроенному мосту через озеро Нижний Тельбин по улице Сортировочной. В частности, в ходе строительства проведен значительный комплекс работ железнодорожной инфраструктуры, что обеспечит прямое железнодорожное сообщение по трипольскому направлению мостового перехода в направлении станции «Дарница».