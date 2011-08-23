В Черниговской области открыта автодорога Кациры - Осич

В Черниговской области 22 августа т.г. открыта автодорога Кациры - Осич.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской областной госадминистрации.

Как указывается в сообщении, дорога построена за средства государственного бюджета, для чего в 2011 году было выделено 11 млн. 900 тыс. гривень.

Строительство дороги дало возможность улучшить связь между районным центром и отдаленными населенными пунктами, расположенными на территории Матиевского и Обмачевского сельских советов.