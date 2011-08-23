Мининфраструктуры внедрило мониторинг чрезвычайных ситуаций в туристической сфере

Министерство инфраструктуры Украины наладило круглосуточную связь с субъектами туристической деятельности для осуществления мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с туристическим отдыхом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, информацию о чрезвычайных ситуациях туристические организации будут предоставлять круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни оперативному дежурному Мининфраструктуры. Сообщения о серьезных инцидентах будут поступать не позже трех часов с момента возникновения чрезвычайной ситуации.

С целью повышения эффективности и оперативности информационно-аналитического обеспечения Министерства инфраструктуры утверждена Инструкция о порядке информационно-аналитического обеспечения в Министерстве инфраструктуры Украины при возникновении чрезвычайных ситуаций. До сих пор ее действие распространялось только на события в транспортно-дорожном комплексе, сфере почтовой связи, теперь мониторинг будет осуществляться и в отрасли туризма.