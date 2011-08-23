«Укрзализныця» провела акцию «День здоровья» на вокзалах

Сегодня на 19 железнодорожных вокзалах «Укрзализныци» прошла акция «День здоровья», посвященная 20-й годовщине независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, в рамках акции при содействии Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины, руководства «Укрзализныци» и Министерства здравоохранения Украины мероприятия медицинского, профилактически-просветительского характера прошли на железнодорожных вокзалах Луганска, Ивано-Франковска, Львова, Ровно, Тернополя, Черновцов, Ужгорода, Николаева, Одессы, Херсона, Харькова, Хмельницкого, Винницы, Днепропетровска, Кривого Рога, Запорожья, Симферополя и Киева (ст. Дарница и Киев - Пассажирский).

В частности, работники железнодорожного транспорта и пассажиры имели возможность бесплатно получить медицинские консультации у специалистов железнодорожных больниц, мобильные офисы которых были расположены прямо в помещениях железнодорожных вокзалов.

«Подобные акции железные дороги вместе с профсоюзами и Министерством здравоохранения проводят регулярно. В частности, весной в этом году на вокзалах прошел «День сердца», – сообщил начальник Главного управления медицинских заведений «Укрзализныци» Александр КАНЕВСКИЙ.

По его словам, вопросам здравоохранения в отрасли уделяется особое внимание. «День здоровья, посвященный 20–й годовщине Независимости Украины, это не только бесплатное предоставление консультаций специалистов пассажирам, но и напоминание о личной ответственности каждого за свое здоровье», – подчеркнул А.КАНЕВСКИЙ.

По данным ведомства, свыше 4 тысяч врачей и 10 тысяч среднего медицинского персонала работают в системе здравоохранения железнодорожного транспорта Украины. В ведомственной медицине «Укрзализныци» на сегодня 100 медицинских учреждений, среди которых 20 поликлиник, 76 больниц и 4 станции переливания крови. Начиная с 2000 года, действует система добровольного медицинского страхования для железнодорожников и пенсионеров отрасли. На протяжении последних лет в ведомственной медицине активно внедряются новые методы диагностики и лечения больных.