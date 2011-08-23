По случаю Дня Независимости лучшие железнодорожники получили награды

По случаю 20-й годовщины Независимости Украины за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, весомый вклад в обеспечение потребностей населения и экономики государства в перевозках пассажиров и грузов, высокий профессионализм и творческую инициативу в работе 99 работников «Укрзализныци» получили награды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, кроме почетных грамот и благодарностей от руководства отрасли, лучших работников наградили нагрудными знаками и значками, в частности «Почетный железнодорожник» «Железнодорожная Слава», «Отличник локомотивного, вагонного, пассажирского, путевого хозяйств, коммерческого хозяйств, хозяйств электрификации, автоматики, перевозок», «Отличник административных служб», «Отличник безопасности движения и экологии», «Отличник военизированной охраны».

Поздравляя железнодорожников с государственным праздником, первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Сергей БОЛОБОЛИН отметил, что за период Независимости государства железнодорожникам удалось укрепить не только собственную отрасль, но и связи с железнодорожными администрациями СНГ.

«Сегодня перед отраслью стоит достаточно много ответственных задач и от добросовестной работы каждого железнодорожника, его личного вклада зависит будущее нашего молодого независимого государства», - сказал он.

По сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры, по случаю Дня Независимости Украины и Дня государственного флага также прошли торжества на Приднепровской железной дороге.

В этот день лучшие работники Приднепровской железной дороги получили знаки «Почетный железнодорожник», нагрудные знаки «За заслуги. Укрзализныця» III степени.

В целом приказами генерального директора «Укрзализныци» и начальника Приднепровской железной дороги ко дню Независимости Украины поощрено 146 и 152 работника Приднепровской магистрали соответственно.