Гендиректор «Укрзализныци» поздравил железнодорожников с Днем Независимости

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК поздравил железнодорожников с 20-й годовщиной со Дня Независимости Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«За годы независимости наша Отчизна пережила беспрецедентные по своим масштабам и глубиной социально-экономические и политические превращения. За это время мы сумели войти в мировое сообщество как суверенное государство и стали на путь глобальных экономических и социальных превращений исключительно благодаря тому, что к этому приобщаются талантливые, вольнолюбивые, работящие люди. Именно такими являетесь вы, уважаемые железнодорожники. Ведь работники стальных магистралей всегда были в первом эшелоне становления независимости, выполняли самые сложные задачи Правительства», - сказал он.

В.КОЗАК не сомневается, что новые задачи, поставленные государством перед железнодорожниками, будут выполнены. В частности, это подготовка к проведению чемпионата по футболу Евро-2012, реформирования отрасли, обновление тягового подвижного состава и вагонного парка, модернизация инфраструктуры.

«Пусть каждый день вашей жизни будет преисполнен новыми достижениями, а ваши добрые дела преумножат славу родной Украины. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благосостояния, душевного равновесия и уверенности в будущем», - адресовал пожелания железнодорожникам гендиректор «Укрзализныци».