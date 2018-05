Стив Джобс ушел с поста гендиректора Apple

Сооснователь и многолетний руководитель компании Apple Стивен Пол Джобс, более известный как Стив Джобс, подал в отставку со своего поста. Совет директоров уже удовлетворил его прошение, оно вступило в силу немедленно.

Преемником 56-летнего Джобса на посту главного исполнительного директора назначен операционный директор компании Тим Кук, которого сам Джобс "настоятельно рекомендовал" назначить главой компании, сообщает "Интерфакс". Кук работает в Apple с 1998 года. Стив Джобс останется председателем совета директоров Apple. Помимо него, в состав совета директоров входят еще семь человек, пишет newsru.com.

Джобс ничего не сказал о причинах своего ухода, однако ранее неоднократно сообщалось, что с января он находился в бессрочном отпуске по состоянию здоровья.

"Я неоднократно заявлял, что вы первыми узнаете о том, что для меня настал день уйти и я более не в силах исполнять обязанности главы исполнительного органа Apple. К сожалению, этот день наступил", - подчеркнул Джобс в письме об отставке, направленном в совет директоров.

Джобс будет продолжать участвовать в создании новых продуктов компании и разработке стратегических планов ее развития, намерен быть "действующим" главой совета директоров (до этого такой позиции в Apple не было).

На вечерних торгах акции Apple упали на 5%. В то же время участники рынка считают, что возможная отставка Джобса, который уже несколько месяцев находится на больничном, уже была учтена рынком ранее.

Стив Джобс был одним из двух основателей Apple в 1976 году, лишился руководящего поста в ходе "переворота" в менеджменте в 1985 и вернул себе место главы компании в 1997 году.

Проблемы со здоровьем

Здоровье Джобса уже несколько лет находится под пристальным наблюдением СМИ, но официально Apple никогда не сообщала, чем болен ее руководитель, подчеркивая, что здоровье гендиректора компании является вопросом его частной жизни.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам в прошлом году расследовала заявления Apple в отношении здоровья своего руководителя, однако после этого не было объявлено о каких-либо результатах расследования, не были даны какие-либо рекомендации.

Проблемы со здоровьем начались у Джобса еще в октябре 2003 года, когда у него диагностировали раковую опухоль поджелудочной железы. Данный диагноз считается смертельным, но у главы Apple оказалась очень редкая форма заболевания, которую оказалось возможным вылечить с помощью операции.

Спекуляции относительно состояния здоровья Джобса достигли апогея после того, как информационное агентство Bloomberg из-за "технической ошибки" в августе 2008 года обнародовало некролог главы Apple.

В январе 2009 года Джобс вновь ушел в шестимесячный отпуск по болезни. Тогда врачи нашли у него рак печени. После операции по пересадке органа и реабилитационного периода Джобс вернулся на работу. Оба раза на протяжении всего лечения Джобс продолжал руководить компанией из дома.

Летом 2009 года со слов представителей Методистской больницы при Университете (Научно-медицинском центре) Теннесси стало известно, что на момент появления донорского органа Стив Джобс был самым тяжелобольным в списке тех, кто был в очереди на пересадку. Болезнь Джобса уже вступила в конечную стадию, и без операции было не обойтись. На тот момент глава Apple уже проходил курс реабилитации.

17 января 2011 года Стив Джобс взял отпуск по состоянию здоровья и распространил следующее письмо: "По моей просьбе совет директоров позволил мне взять отпуск по медицинским причинам, чтобы я смог вплотную заняться восстановлением своего здоровья. Я продолжу работать в качестве CEO и буду вовлечён во все крупные стратегические решения компании. Я попросил Тима Кука отвечать за все повседневные операции Apple. Твердо уверен, что Тим и другие члены команды высшего менеджмента отлично выполнят работу, исполнив все наши замечательные планы на 2011 год. Я очень люблю Apple и постараюсь вернуться, как только смогу. В то же время я и моя семья будем глубоко признательны за уважение к нашему праву на личную жизнь."

Со времени ухода в отпуск Стив Джобс появился на публике всего два раза: чтобы представить потребителям iPad 2 и на открытии конференции для разработчиков Apple WWDC, где компания представляла "облачный" сервис iCloud.

Два Стива и "Яблоко"

В конце 1970-х Стив Джобс вместе с другим соучредителем Apple и своим школьным другом Стивом Возняком выпустил один из первых коммерчески успешных персональных компьютеров.

В гараже, принадлежавшем родителям Джобса, они создали компьютерную плату, прототип компьютера Apple I. Местный торговец электронным оборудованием заказал им 25 таких устройств, после чего Возняк оставил прежнюю работу, а Джобс - учебу в вузе, чтобы руководить своим предприятием. До наших дней дожило лишь небольшое количество компьютеров Apple I, однако интересующиеся могут купить почти полную его функциональную копию под названием Replica I.

1 апреля 1976 года Джобс и Возняк основали компанию Apple Computer, Inc. (ныне - Apple Inc.), которая была зарегистрирована в 1977 году. Своим названием детище Возняка и Джобса обязано творчеству группы The Beatles. В оформлении обложек всех поздних альбомов группы использовалось изображение яблока (англ. - apple).

Их первый компьютер под названием Apple I (точнее, материнская плата, так как корпуса в комплекте не было) не отличался какими-либо уникальными технологическими решениями, но он позволил молодому предприятию попробовать свои силы и учесть ошибки при создании более продвинутой модели, Apple II, выпущенной в 1977 году. Именно благодаря этому ПК в 1976 году родилась компания, имя которой сегодня известно каждому школьнику

В созданной двумя Стивами компании Джобс занимался подбором кадров. По приглашению Джобса исполнительными директорами Apple сначала стал Майк Скотт, а затем и тогдашний президент компании PepsiCo Джон Скалли, который впоследствии выдавил из компании самого Джобса в 1985 году.

Стив Возняк в 1981 году попал в авиакатастрофу на личном самолете, не справившись с управлением во время взлета. Последствиями стала временная утрата способности получать новые воспоминания (антероградная амнезия). Возняк вновь вернулся в компанию лишь в 1983 году и прекратил активную деятельность в 1987-м.

Во время своего отсутствия Джобс основал компьютерную компанию NeXT (объединившуюся позднее с Apple), в 1986 купил у киностудии Lucasfilm студию The Graphics Group, позже переименованную в Pixar и перепроданную корпорации Walt Disney.

Джобс вернулся к руководству Apple только в 1997 году. Именно он стоял у руля руководства компании, когда она стала символом подъема новейших технологий и небывалого предпринимательского успеха.

Объемы продаж самых популярных новинок компании неоднократно достигали рекордных показателей. В начале текущего месяца Apple заняла первое место в мире по величине рыночной капитализации, когда совокупная стоимость ее акций на фондовой бирже одномоментно достигла 341,5 млрд долларов, превысив на 100 млн долларов показатели безусловного лидера - нефтяного гиганта Exxon Mobil.

На счету Стива Джобса авторство и соавторство свыше 230 изобретений (запатентованных и нет): от компьютеров и портативных средств связи до дизайна интерфейсов, панелей управления, спикерфонов и т.д.

На своем посту в Apple Джобс получал чисто символическую зарплату в 1 доллар в год, однако, кроме этого, изобретатель и бизнесмен владеет более 5 млн акций Apple и 138 млн акций Walt Disney. Журнал Forbes в 2009 году оценивал состояние Джобса в 5,1 млрд долларов и ставил его на 43-ю строку в списке самых преуспевающих американцев.

В 1984 году президент США Рональд Рейган наградил Джобса национальной медалью за заслуги в области технологий.

В ноябре 2007 года журнал Fortune назвал его самой могущественной личностью в бизнесе. Через два года это же издание присвоило ему звание "генерального директора десятилетия".