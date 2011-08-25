Глава Apple Стив Джобс заявил, что уходит с поста гендиректора компании

Глава компании Apple, один из самых влиятельных людей в мире бизнеса Стив Джобс заявил о том, что уходит с поста генерального директора.

"Я всегда говорил - если наступит тот день, когда я не смогу больше исполнять свои обязанности и отвечать ожиданиям как гендиректор Apple, я буду первым, кто скажет вам об этом. К сожалению, этот день настал", - говорится в обращении Джобса, которое размещено на официальном сайте компании.

Причины ухода Джобс не называет. С января нынешнего года он находился в бессрочном отпуске по состоянию здоровья, однако неизменно представлял публике новые продукты своей компании.

В довольно лаконичном послании он рекомендует на свое место Тима Кука, операционного директора, который временно заменял основателя Apple на ключевой позиции. Основатель Apple также написал, что хотел бы быть полезным своей компании на любом посту, который сочтет для него возможным совет директоров.

"Я верю в то, что самые светлые и инновационные дни Apple еще впереди. И я рассчитываю следить за ее успехами и вносить свой вклад в новой роли", - написал Джобс.

Его письмо состоит из шести коротких абзацев.

Компанию Apple основали в 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк. Они быстро разбогатели: IPO Apple в 1980 году было на тот момент одним из самых успешных за всю историю американского фондового рынка. В 1981 году Возняк попал в авиакатастрофу и перестал играть ощутимую роль в Apple, с тех пор "двигателем" компании оставался Джобс.

Президент и генеральный директор американской компании Apple 57-летний Джобс два года назад перенес сложнейшую операцию по трансплантации печени. В 2004 году он был прооперирован по поводу рака поджелудочной железы и страдал от "гормонального дисбаланса". Здоровье Джобса, умело ведущего свою компанию к новым финансовым вершинам, неоднократно становилось причиной для волнения рынка США.