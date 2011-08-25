В аэропорту «Львов» открыта первая очередь взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, сегодня председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК, находясь с рабочим визитом в Киеве, проинформировал вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА о введении в эксплуатацию пускового комплекса аэропорта «Львов».

М.ЦИМБАЛЮК поблагодарил Б.КОЛЕСНИКОВА за то, что он сдержал слово и к 20-й годовщине Независимости Украины этот комплекс введен в эксплуатацию, и самое главное, реконструкция осуществлялась без закрытия аэропорта.

Первая очередь взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта составляет 1630 метров, в том числе реконструкция существующей части длиной 835 метров и новой полосы на 795 метров. Кроме того, введены в эксплуатацию рулёжные дорожки №5 и №8 и перрон №2.

Сегодня на обновленной взлетно-посадочной полосе осуществил посадку первый самолет авиакомпании «ДНЕПР-АВИА» (рейс УДН 041).

Как сообщал УНИАН, 28 июля вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Б.КОЛЕСНИКОВ во время рабочей поездки во Львов пообещал, что первая очередь взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» будет открыта ко дню Независимости Украины.