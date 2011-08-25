Доходы предприятий отрасли связи выросли на 1,1%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в январе-июле 2011 года выросли на 1,1% по сравнению с январем-июлем 2010 года и составили 28 млрд. 463,7 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 10 млрд. 504,1 млн. грн., что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-июле 2011 года являются операторы сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-июле 2011 года составили 17 млрд. 435,4 млн. грн. (рост на 0,1%), из них 5 млрд. 451,1 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, предоставленные населению (рост – 6,1%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от услуг по результатам января-июля 2011 года вырос на 15,5% и составил 2 млрд. 706,7 млн. грн., из них 1 млрд. 517,8 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 21,8%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 2 млрд. 439,8 млн. грн. (рост – 16,3%), из них 1 млрд. 514,5 млн. грн. – населению (рост – 21,9%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 2 млрд. 574,5 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-июле 2011 года составил 2 млрд. 402,3 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 573,6 млн. грн.), что на 1% меньше (для населения – меньше на 0,5%), чем за аналогичный период 2010 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи в январе-июле 2011 года составил 172,2 млн. грн. (из них населению – 152,7 млн. грн.), что на 0,5% больше (для населения - больше на 0,6%), чем за январь-июль 2010 года.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-июле 2011 года составил 2 млрд. 70,8 млн. грн. (из них 549,7 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-июле 2011 года снизился на 11% (от услуг населению – падение на 45,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-июле 2011 года вырос по сравнению с доходом в январе-июле 2010 года на 5,6% и составил 1 млрд. 728 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 325,2 млн. грн. (рост на 3,6%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-июле 2011 года составил 1 млрд. 189,7 млн. грн., что на 7,7% превысило показатель за аналогичный период 2010 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 842,3 млн. грн. (из них населению – 826,9 млн. грн.), что на 7,3% больше, чем за январь-июль 2010 года.