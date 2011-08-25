PrioCom завершил проект модернизации магистральной сети «Укртелекома»

Компания PrioCom (Киев) завершила проект по расширению и модернизации оптической DWDM-сети ПАО «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании PrioCom.

В результате выполнения проекта осуществлена модернизация существующей оптической инфраструктуры магистральной DWDM-сети оператора, созданы все необходимые условия для организации новой модели трафика в интересах IP/MPLS-сети, а также увеличена пропускная способность магистральных каналов на внутренних и внешних направлениях (международные переходы с Польшей, Венгрией и Словакией).

По завершении проекта пропускная способность магистральных оптических каналов от каждого областного центра к центральным узлам в г. Киеве и г. Днепропетровске увеличилась в несколько раз и составила от 20 до 40 Гбит/с.

Реконфигурация DWDM-сети компании «Укртелеком» была выполнена на базе платформы ONS 15454 MSTP производства компании Cisco Systems и линейки XDM производства компании ECI Telecom – основу проектного решения составляют перенастраиваемые оптические мультиплексоры ввода/вывода (ROADM – Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer), построенные с использованием технологии селективной коммутации по длинам волн (WSS – Wavelength Selective Switch).

В перспективе сотрудничества компаний - дальнейшее расширение пропускной способности сети "Укртелекома" в связи со стремительным развитием оператора на территории Украины.

Справка УНИАН. ПАО "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1-е полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн. Основным акционером компании является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 182 физическим и юридическим лицам.

Компания PrioCom – один из ведущих системных интеграторов Украины. Чистый доход компании в 2010 году составил более 17,1 млн. грн.