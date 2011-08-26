АМК оштрафовал Житомирский таможенный терминал

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал

ООО «Житомир – Терминал – Сервис» (г. Житомир) на 16 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг таможенного терминала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как показало расследование, Общество установило экономически необоснованные тарифы на услуги, связанные с пребыванием автотранспортных средств субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в постоянных зонах таможенного контроля Житомирской таможни. Это касается услуг автостоянки, включая охрану, работу обслуживающего персонала терминала и т.д.

Вместе с этим, ООО «Житомир – Терминал – Сервис» взимало с потребителей плату за непредоставленные услуги, в частности, не учитывалось фактическое время пребывания транспортных средств на территории терминала.

Кроме того, Общество определило несправедливые условия в договорах, которые заключались с потребителями, а также предоставляло одни и те же услуги по разным тарифам без объективных причин.

Ответчик привел условия договоров в соответствие с требованиями законодательства, обязался установить экономически обоснованные тарифы на услуги и оплатить штраф в государственный бюджет.