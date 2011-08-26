В Киеве с 26 августа будет частично ограничено движение на Броварском проспекте

В Киеве с 26 августа будет частично ограничено движение автотранспорта на проезжей части Броварского проспекта в направлении центра города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», ограничение движения связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия с заменой гидроизоляции Каховского путепровода №1 (на пересечении проспекта Броварского с улицей М.Расковой) и Каховского путепровода №2 (на пересечении проспекта Броварского с улицей Луначарского).

Руководство «Киевавтодора» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с временным ограничением движения автотранспорта.