С 1 сентября "Укрзализныця" полностью переходит на электронный документооборот во внутреннем грузовом сообщении

С первого сентября "Укрзализныця" вместе с грузовладельцами и грузоотправителями полностью переходит на электронный документооборот во внутреннем грузовом сообщении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом заканчивается переходный период, предоставленный грузовладельцам для решения вопросов, связанных с переходом на систему оформления перевозочных документов в электронном виде через систему АС Клиент УЗ.

Как сообщает "Укрзализныця", по состоянию на 26 августа к системе АС Клиент УЗ электронного документооборота уже подключились почти 7,5 тысяч грузоотправителей. В течение августа из 220 000 перевозочных документов 72,52% оформлено с применением АС Клиент УЗ и 54% - с применением электронной цифровой подписи.

Напомним, что с 1 июля этого года "Укрзализныця" внедрила электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины. При работе по безбумажной технологии железные дороги Украины уже получили ряд положительных результатов. В частности, в 8-10 раз сократилось время на оформление документов на перевозку груза, поскольку клиенту для этого не надо ездить в товарные конторы, а товарным кассирам не нужно повторно вводить данные с бумажных накладных. Для грузоотправителей создана возможность необходимые операции осуществлять непосредственно из своего офиса. К тому же ускоряется сам процесс перевозки груза, поскольку вагоны не задерживаются в ожидании оформления документов.