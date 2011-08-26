Спасатели ликвидировали последствия ДТП на Южном мосту в Киеве

Сотрудники Главного управления МЧС Украины в г. Киеве ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия на Южном мосту, в результате которого было парализовано движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления МЧС, по предварительной информации, грузовой автомобиль «Фольксваген» въехал в прицеп автомобиля «Рено», в результате чего в «Фольксвагене» частично деформировалась кабина, в которой зажало водителя. Спасатели Специализированного аварийно-спасательного отряда Главного управления МЧС Украины в г. Киеве с помощью специнструмента освободили водителя из кабины и передали медикам.

По предварительным данным, водитель получил повреждение связок коленного сустава. На автомобиле «скорой помощи» он доставлен в травмпункт.

Кроме этого, в результате дорожно-транспортного происшествия из емкости, которую перевозил «Фольксваген», вытекло 20 кг вещества «Биозащита», которое используется для обработки древесины. Вещество не является химически агрессивным и легковоспламеняющимся. Для предотвращения скольжения автотранспорта по проезжей части вещество смыли водой.

На месте работают эксперты Госавтоинспекции, которые выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Южном мосту в Киеве, со стороны Левого берега, из-за столкновения двух грузовиков было парализовано движение.

Как отметили сотрудники ГАИ, легковой автомобиль «Шкода» остановился на мосту в запрещенном месте, чтобы высадить пассажира. Его начал объезжать большой грузовик с прицепом, но в него врезался другой грузовик, водитель которого пострадал.

Несмотря на усилия сотрудников ГАИ, движение по магистрали очень осложнено.

Водитель «Шкоды», который, по словам участников ДТП, спровоцировал аварию, с места события скрылся.