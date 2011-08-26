«Укравтодор» 29 августа откроет движение на транспортной развязке на 128 км дороги Киев-Чоп

«Укравтодор» 29 августа т.г. откроет движение на транспортной развязке на 128 км автодороги Киев-Чоп, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укравтодора».

Согласно сообщению, на развязке построено 3 путепровода, больше 10 км основного проезда и съездов, выполнено больше 0,5 млн. куб. м земляных работ, обустроено покрытие из щебне-мастичного асфальтобетона.

Ожидаемая интенсивность движения автомобилей в зоне развязки в 2011-2026 годах составит 48,7 тыс. автомобилей в сутки.

Строительство развязки предусмотрено планами правительства по подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Развязка построена в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Общая стоимость выполненных работ на развязке составила 199,2 млн. грн.

Проектировщиком объекта выступило ГП «Укргипродор», заказчиком – Государственная служба автомобильных дорог Украины, ГП «Укрдоринвест», подрядчиками - фирма «Гульсан» (Турция), ООО «Трансмист» (Украина).

По данным главы «Укравтодора» Владимира ДЕМИШКАНА, в текущем году открыто движение на новых и отремонтированных дорогах общей протяженностью свыше 600 км, а до конца года планируется открыть движение на более чем 1500 км автодорог.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» в августе планирует запустить в Житомирской области новую транспортную развязку на 129 километре автодороги Киев - Чоп возле села Глубочица Житомирского района. Новая развязка станет частью международного транспортного коридора Краков -Львов - Ривне - Житомир - Киев.