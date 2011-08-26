Одесский облсовет решил создать транспортный кластер на базе морского порта

На сегодняшней сессии Одесского областного совета принято решение о создании на базе Одесского морского торгового порта транспортного кластера, что предусматривает более эффективную координацию работы порта с экспедиторскими, стивидорными, агентскими компаниями, железной дорогой, представителями науки с учетом интересов государства, области и участников кластера.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя председателя облсовета Алексея ГОНЧАРЕНКО, который выступил одним из инициаторов внедрения кластерной модели развития инфраструктуры, «задача координационного совета кластера – обеспечить оптимальные условия для увеличения грузо- и пассажиропотока в порту, повысить его конкурентные преимущества на Черном море».

В состав совета кластера войдут представители частных и коммунальных организаций, а также групп компаний, но не более 25 менеджеров, будет избран координатор кластера для представления его интересов в государственных и других органах власти. Причем партнерами кластера выступят Одесская облгосадминистрация, облсовет и горсовет.

По мнению специалистов-транспортников, создание транспортного кластера на базе Одесского порта позволит оперативно решать возникающие проблемы в транспортной сфере. Координация усилий поможет сократить сроки обработки грузов в порту, снизить логистические затраты, создать новые рабочие места.

Причем увеличение объема реализации услуг в порту всего на 1 гривну приведет к росту внутреннего регионального продукта (ВРП) на 7,73 гривны, а рост грузооборота на 1 тысячу тонн – к росту ВРП на 200 тыс. 980 гривен. «Планируемое увеличение грузооборота порта на 2 млн. 300 тыс. тонн сможет обеспечить 1-процентный прирост валового регионального продукта Одесской области», - подчеркнул А.ГОНЧАРЕНКО.

Если кластерная модель управления транспортным узлом окажется эффективной, то кластеры будут созданы также в Аджалыкском лимане (морской торговый порт «Южный» и компания «Трансинвестсервис»), в Ильичевске (Ильичевский морской торговый и рыбный порты), а также на базе Измаильского и Белгород-Днестровского портов.