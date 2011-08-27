В Индонезии затонул паром, погибли 10 человек

В Индонезии близ острова Сулавеси затонул паром, погибли 10 человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, среди погибших - 9-месячный ребенок. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Спасти удалось 93 человека, включая 61 взрослого, 13 детей и 19 членов экипажа. В списке пассажиров числился 91 человек, однако реальное число людей на пароме намного превышало эту цифру.

Паромное сообщение является основным видом транспорта между многочисленными островами индонезийского архипелага. Однако условия безопасности на паромных переправах находятся на крайне низком уровне, что регулярно приводит к трагедиям. В январе 2010 года перегруженное судно затонуло вблизи Сулавеси, погибли 335 пассажиров.