Янукович сегодня посетит с рабочей поездкой Житомирскую и Ровенскую области
09:12, 29 августа 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня посетит с рабочей поездкой Житомирскую и Ровенскую области.
Как сообщили в пресс-службе Президента, в Днепропетровске глава государства примет участие в церемонии открытия Центра лучевой терапии Ровенского областного онкологического диспансера.
В.ЯНУКОВИЧ также ознакомится с работой Ровенского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Украины.
В селе Пересопница В.ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 450-летия Пересопницкого Евангелия.
В Житомирской области В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия многоуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге Киев-Чоп.
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