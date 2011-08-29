Более 100 байкеров участвуют в Катынском мотопробеге. Он проходит и по территории Украины

Международный Катынский мотопробег, в одиннадцатый раз стартовавший в субботу в Варшаве, пройдет по территории пяти стран - Польши, Украины, России, Латвии и Литвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство KAI.

Более ста байкеров собираются проехать по маршруту, связанному с трагической гибелью поляков на Востоке. Они посетят Львов, Козельск (Калужская область), Катынь (Смоленская область), поселок Медное (Тверская область), а также аэродром «Северный» в Смоленске, где в апреле прошлого года потерпел катастрофу самолет Президента Польши.

Среди паломников на мотоциклах есть родственники похороненных в России польских солдат и офицеров.

В Москве участники мотопробега будут молиться в кафедральном соборе, построенном преимущественно на средства католиков польского происхождения ровно 100 лет назад.

Общая протяженность маршрута составит более 3,5 тыс. километров.

Байкеры намерены вернуться в Варшаву 12 сентября.

Инициатором первого мотопробега, который прошел в 2001 году, стал один из поляков, который живет в США - Виктор ВЕНГЖИН.

В 1940 году в Катыни, Медном и Харькове сотрудники НКВД расстреляли около 21 тысячи польских солдат и офицеров. 28 июля 2000 года был открыт мемориальный комплекс "Катынь" в память о жертвах тоталитарных репрессий.