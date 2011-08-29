Группа «Горные машины» поставит оборудование «Мосметрострою»

Группа «Горные машины», крупнейший в Украине машиностроительный холдинг по производству горно-шахтного оборудования, подписала контракт на поставку инфраструктурного оборудования ОАО «Мосметрострой» - оператору строительства московского метрополитена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

В сообщении отмечается, что, в частности, «Горные машины» поставят «Мосметрострою» 720 грузовых вагонеток ВГ-1,4 и 4 шахтные подъемные машины 2Ц2х1,1.

Компания отмечает, что первая партия оборудования будет отправлена уже в августе. Выполнение контракта будет завершено в первом полугодии 2012 года.

Справка УНИАН. Группа «Горные машины» – крупнейший в Украине машиностроительный холдинг по производству горно-шахтного оборудования. Ее деятельность сосредоточена на производстве и комплексных поставках оборудования для горнодобывающей отрасли.

В компанию «Горные машины» входят: ПАО «Дружковский машиностроительный завод», АО «ГМС», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ОАО «Свердловский машиностроительный завод», ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», ОАО «Каменский машиностроительный завод» (Россия), ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины» и ООО «Горные машины – Система качества».

Производственные мощности предприятий позволяют производить полный комплекс оборудования для подземной угледобычи и добычи других полезных ископаемых.

Группа «Горные машины» объединяет машиностроительные активы крупнейшего украинского холдинга «Систем Кэпитал Менеджмент».

ОАО «Мосметрострой» – одна из крупнейших российских компаний, работающих в области инфраструктурного строительства. Помимо столичного метро, «Мосметрострой» занимается строительством автодорожных тоннелей и развязок. За 80 лет работы «Мосметрострой» построил 177 станций и проложил более 300 километров линий. Помимо сооружения московского метрополитена и участия в других инфраструктурных проектах в России, компания активно участвует в международных тендерах и успешно реализует проекты за рубежом.