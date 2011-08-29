«Борисполь» 1 сентября начнет перевод внутренних рейсов в терминал «В»

Первый этап перевода внутриукраинских рейсов из терминала "А" международного аэропорта "Борисполь" в терминал «В» будет осуществлен 1 сентября.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.

Первыми пассажирами внутренних рейсов, перед которыми откроются двери международного терминала, станут пассажиры, отправляющиеся в Донецк рейсом авиакомпании «АэроСвит» и прибывающие из Ужгорода рейсом авиакомпании «Центр деловой авиации». Всего в течение первого дня в терминале «В» будут обслужены пассажиры 16 внутренних рейсов авиакомпаний «АэроСвит», «Центр деловой авиации», «Мотор Сич».

Согласно сообщению, 8 сентября в терминал «В» будут переведены внутренние рейсы авиакомпании «Международные авиалинии Украины», 15 сентября в терминал «В» перейдет авиакомпания «Днеправиа».

Напомним, международный аэропорт «Борисполь» сегодня работает с предельной нагрузкой по пропускной способности, поэтому отрабатываются дополнительные меры и технологические схемы обслуживания пассажиров в условиях «пиковых» нагрузок.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует с 1 сентября 2011 г. перевести обслуживание всех внутренних рейсов из терминала А в терминал В. Текущие пропускные способности терминала В — 1600 пасс. в час, после реконструкции дополнительно терминал сможет пропускать минимум еще 800 пасс. в час. Пик, который может сейчас пропускать терминал А, — 600 пасс. в час.

Как сообщил в конце июня т.г. генеральный директор аэропорта Антон ВОЛОВ, также «Борисполь» намерен доработать проект строящегося терминала D, с тем чтобы он мог обслуживать не только международные, но и внутренние авиарейсы, и увеличить его пропускную способность, которая на сегодня запрограммирована на 5 млн. пасс. в год (3 тыс. пасс. в час).

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.