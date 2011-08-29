Электронный документооборот между железными дорогами Беларуси и Украины удвоился

Количество документов на перевозку грузов, оформляемых в электронном виде между "Укрзализныцей" и Белорусской железнодорожной администрацией, постоянно растет и за год вырос в 2 раза.

Как сообщает УНИАН пресс-служба "Укрзализныци", в июле т.г. из Беларуси в электронном виде поступало уже 86,2% перевозочных документов по сравнению с 40% в июле 2010 г.

Согласно сообщению, об этом говорилось на совещании специалистов «Укрзализныци» и Белорусской дороги с участием представителей таможенных органов и грузоотправителей обеих стран. В ходе переговоров стороны проанализировали качество и полноту информации в объеме документооборота между "Укрзализныцей" и Белорусской железнодорожной администрацией. В дальнейшем решено разработать план мероприятий по постепенному внедрению полного электронного документообмена в грузовых железнодорожных перевозках между Беларусью и Украиной.

Как отмечают в «Укрзализныце», украинские железнодорожники в последние годы передают на Белорусскую дорогу практически 100% перевозочных документов в электронном виде.