"Русские машины" и МАЗ договорились создать холдинг с офисом в Минске

Минск. На базе Минского автомобильного завода предполагается создать управляющую компанию совместного холдинга корпорации "Русские машины" и ОАО "МАЗ".

Как сообщает БелТА, об этом заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации, аналитик Георгий ГРИЦ.

"Фактически создается очень крупный и, я бы сказал, монопольный производитель грузовых автомобилей на постсоветском пространстве, Едином экономическом пространстве", - сказал эксперт.

При этом, по его словам, российская сторона возьмет на себя обязательства привлечь третьего инвестора.

Как подчеркнул аналитик, это будет крупный транснациональный холдинг.

По мнению Г.ГРИЦА, созданная холдинговая компания приведет к переделу глобального рынка производителей грузовых автомобилей.

Он сообщил, что в настоящее время подготовлен инвестиционный договор. До конца сентября в правительстве пройдет его слушание, после чего о его результатах будет доложено главе государства.

По словам Г.ГРИЦА, сотрудничество корпорации "Русские машины" и ОАО "МАЗ" будет представлять собой стратегическое партнерство. Оно предполагает наличие стратегического инвестора, который не просто дает средства и технологии, а консолидированно несет ответственность за прибыльность бизнеса.