Янукович в Житомирской области открыл транспортную развязку на дороге Киев - Чоп

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии многоуровневой транспортной развязки на 129-м километре автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

Как передает корреспондент УНИАН, приветствуя участников церемонии открытия с этим событием, Президент отметил, что хорошо осознает важность открытия новых современных дорог в Украине.

«Всем известно, что дороги создают условия как для нас - граждан нашего государства, так и для наших гостей. Евро-2012 объединило многих людей, и строительство дороги - это те инвестиции, которые поднимают экономику нашего государства», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, власть и в дальнейшем будет уделять большое внимание вопросам строительства новых дорог.

Он перерезал символическую ленту перед въездом на многоуровневую транспортную развязку на автомобильной дороге Киев-Чоп.

На развязке построено три путепровода, более 10 км основного проезда и съездов, выполнено свыше 0,5 млн. куб. м земляных работ, обустроено покрытие из щебне-мастичного асфальтобетона.

Ожидаемая интенсивность движения автомобилей в зоне развязки в 2011-2026 годах будет составлять 48,7 тыс. автомобилей в сутки.

Как сообщили участники церемонии, новая развязка станет частью международного транспортного коридора Краков-Львов-Ривне-Житомир-Киев. В Украине впервые построен объект такого уровня сложности. Подобная трехуровневая развязка в настоящее время есть только в Хорватии.

Строительство развязки было предусмотрено планами правительства по подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Развязка построена в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Общая стоимость выполненных работ на развязке составляла 199,2 млн. грн. Проектировщиком объекта выступило ГП «Укргипродор», заказчиком - Государственная служба автомобильных дорог Украины, ГП «Укрдоринвест», подрядчиками - фирма «Гульсан» (Турция), ООО «Трансмост» (Украины).