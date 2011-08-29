Корпорация «Богдан» поставила Киеву первый троллейбус в рамках контракта на 202 машины

В рамках выполнения контракта на поставку КП «Киевпасстранс» 202 троллейбусов, корпорация «Богдан» передала первый 18-метровый троллейбус «Богдан Т901.10».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, поставка первой машины состоялась, опережая график.

Кроме того, по его информации, уже в ближайшие дни состоится поставка автобусов и троллейбусов в АР Крым (контракт на 56 троллейбусов), Полтаву (контракт на 10 троллейбусов) и Винницу (контракт на 15 автобусов). .

Как сообщал УНИАН, в начале августа ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», которое входит в состав корпорации «Богдан», подписало контракт с КП «Киевпасстранс» на поставку 202 троллейбусов «Богдан» в период с октября 2011 года по октябрь 2012 года.

Согласно контракту. коммунальный перевозчик столицы получит 105 троллейбусов «Богдан Т901» (18 метров) и 97 троллейбусов «Богдан Т701» (12 метров). Сумма контракта составляет около 46 млн. евро.

Как сообщалось, 14 июля Киевский горсовет разрешил столичной горадминистрации привлечь кредит на 350 млн. грн. для закупки 77 сочлененных низкопольных троллейбусов.

Согласно подписанным украинским правительством меморандумам с производителями автотехники, ООО «ЛАЗ» является основным поставщиком городского транспорта (автобусов и троллейбусов) в города, принимающие финальную часть Евро-2012, корпорация «Богдан» – основным поставщиком туристического транспорта и резервным – городского.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных автобусопроизводителей. Техника компании представлена абсолютно во всех классах: от особо малого до сверхбольшого.

Корпорация «Богдан» - единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.