МВД закупит 326 легковых автомобилей на 21,6 млн. грн.

Министерство внутренних дел Украины намерено закупить 326 легковых автомобилей различных марок и модификаций на общую сумму 21 млн. 587 тыс. 332,2 грн.

Об этом говорится в сообщениях министерства, опубликованных в «Вестнике государственных закупок» (№103 (549) от 29 августа т.г.).

Согласно сообщению об акцепте предложения конкурсных торгов, в частности, МВД намерено закупить 313 легковых автомобилей специального назначения «ЗАЗ Sens» у ПАО «Украинская автомобильная корпорация» в лице филиала «Автоцентр на Теремках» (корпорация «УкрАВТО») на общую сумму 18 млн. 529,287 тыс. грн.,

3 автомобиля Opel Insignia 2.8 T у ПАО «Украинская автомобильная корпорация» в лице автосервисного филиала «Блиц-Авто» за 1 млн. 346,904 тыс. грн., 2 автомобиля Volkswagen Golf 1.4 TSI у ООО «Автосоюз» за 418,104 тыс. грн., 2 автомобиля Skoda Fabia Ambiente 1,6/77kW у ООО «Еврокар» за 272,040 тыс. грн., 4 автомобиля Renault Kangoo 1.5 D у ООО «Арма Моторс» за 570,840 тыс. грн. и по одному автомобилю Volkswagen Touran 1.4 TSI и Volkswagen Passat B7 1.8 TSI - у ООО «Автомир» за 450 тыс. 157,2 грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года Министерство внутренних дел Украины по итогам ряда проведенных тендеров закупило легковые и коммерческие автомобили специального назначения, а также автобусы (749 единиц) на 65 млн. 408,338 тыс. грн.

В частности, тогда победителями тендера на поставку 478 единиц автомобилей ВАЗ-2107 были признаны ООО «Украинский автомобильный холдинг» (входит в корпорацию «Богдан») и филиал «Автоцентр на Теремках» корпорации «УкрАВТО».

Оба победителя поставили в адрес МВД по 239 автомобилей ВАЗ-2107, при этом суммы договоров составляют 11,938 млн. грн. каждый. Кроме того, автосервисный филиал «Блиц Авто» (г. Киев, входит в «УкрАВТО») поставил МВД 141 автомобиль Lanos. Сумма договора составила более 11,7 млн. грн.