Абоненты ВОЛИ теперь могут смотреть канал Euronews на украинском языке

Абоненты ВОЛИ во всех городах, где компания предоставляет свои услуги, с конца августа могут смотреть телеканал Euronews на украинском языке.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Украинская редакция Euronews запустила на территории нашей страны полноформатную украиноязычную версию канала, которая будет работать круглосуточно семь дней в неделю. При этом абонентам ВОЛИ, которые пользуются цифровыми пакетами программ, кроме украинской доступны, как и раньше, английская, итальянская, немецкая, французская, испанская и русская звуковые дорожки.

В пакетах программ, доступ к которым обеспечивается по аналоговой технологии, украинская звуковая дорожка установлена по умолчанию.

По данным А.СИГДЫ, украинский язык стал одиннадцатым языком вещания канала Euronews. Кроме того, наша страна первой получила право на производство местных новостей и распространение их на регулярной основе в рамках трансляции украинской версии Euronews.

Справка УНИАН. Euronews – один из популярнейших новостных каналов мира, который предлагает зрителям прямые репортажи и сюжеты на общественно-политические и экономические темы; рассказы о событиях в Европе и мире, деятельности европейских органов власти, развитии науки, культуры, об общественных проблемах населения европейских стран.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.