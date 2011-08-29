В Украине до конца года будет построено 1,5 тысяч километров новых дорог - Янукович

В Украине до конца года будет построено 1,5 тысяч километров новых дорог, что вдвое больше аналогичного показателя 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе церемонии открытия многоуровневой транспортной развязки на 129-м километре автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

«Только в этом году мы до конца года планируем построить около 1,5 тысяч километров дорог - это больше, чем в минувшем году почти в два раза», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, в следующем году в Украине в целом планируется построить около 2 тысяч километров новых дорог.

Он заверил, что власть планирует и в дальнейшем сохранять такие темпы развития транспортной инфраструктуры страны.

«Безусловно, мы должны двигаться и в сторону развития дорог наших населенных пунктов - городов и сельских дорог», – подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что транспортная отрасль Украины все еще находится в запущенном состоянии.

«Мы будем создавать все условия для местного самоуправления, чтобы оно имело возможность хозяйничать на своих территориях», – отметил он.

Президент подчеркнул, что в целом в Украине уже началась реализация реформы местного самоуправления.