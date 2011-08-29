ВОЛЯ в сентябре увеличивает скорость в интернет-пакетах в несколько раз

Компания ВОЛЯ запускает с 1 сентября новую линейку интернет-пакетов, в которых скорость доступа в Интернет будет увеличена в несколько раз. Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Характеристики новых пакетов, предлагаемых киевским абонентам ВОЛИ : «Лайт» - 2 Мбит/с (стоимость пакета 49,90 грн./мес.), «Старт» - 10 Мбит/с (69,90 грн./мес.), «Стрим» - 30 Мбит/с (99,90 грн./мес.) и «Максимум» - 150 Мбит/с (149,90 грн./мес.).

При этом, как отметила А.СИГДА, для действующих абонентов ВОЛИ, которые подписаны на безлимитные пакеты «Воля Buzz», «Воля Boom», «Воля Драйв», «Воля Эксперт», скорость возрастет автоматически без изменения абонентной платы, а названия старых пакетов изменятся.

Так, если абонент пользовался пакетом «Воля Buzz», в котором скорость доступа в Интернет сегодня составляет 0,512 Мбит/с, то с сентября скорость в его пакете будет автоматически увеличена в четыре раза – до 2 Мбит/с, а пакет станет называться «Лайт». Для абонентов пакета «Воля Boom» скорость доступа с 4 Мбит/с увеличится в 2,5 раза – до 10 Мбит/с, а пакет будет называться «Старт».

Пользователи пакета «Воля Драйв» (15 Мбит/с) получат вдвое большую скорость – до 30 Мбит/с и новое название пакета – «Стрим».

А в пакете «Воля Эксперт» (до 38 Мбит/с) скорость возрастет вчетверо – до 150 Мбит/с, и название пакета тоже обновится – «Максимум».

По данным А.СИГДЫ, для получения заявленных скоростей в пакетах «Стрим» (30 Мбит/с) и «Максимум» (150 Мбит/с) абонентам необходимо использовать модем, поддерживающий технологию DOCSIS 3.0.

Скорость доступа в Интернет будет автоматически увеличена вдвое и для абонентов, пользующихся пакетами услуги «ТВ + Интернет» на скорости 15 Мбит/с, при этом абонентная плата останется без изменений.

Для киевских абонентов ВОЛИ с сентября будут предложены следующие пакеты комплексной услуги «ТВ+Интернет»: социальный пакет «Україна» (более 40 каналов) + доступ в Интернет на скорости 30 Мбит/с (стоимость пакета 99,90 грн./мес.), социальный пакет «Україна» (более 40 каналов) + 150 Мбит/с (149,90 грн./мес.), базовый пакет «Україна і світ» (более 80 каналов) + 30 Мбит/с (119,90 грн./мес.), базовый пакет «Україна і світ» (более 80 каналов) + 150 Мбит/с (169,90 грн./мес.), расширенный пакет «Всесвiт» (более 130 каналов) + 30 Мбит/с (151,90 грн./мес.), расширенный пакет «Всесвiт» (более 130 каналов) + 150 Мбит/с (201,90 грн./мес.).

А.СИГДА отметила, что аналогичные увеличения скоростей в интернет-пакетах происходят во всех городах присутствия компании. В части городов скорость была увеличена в июле-августе 2011 года. В других городах увеличение скоростей произойдет с сентября.

«Таким образом абоненты ВОЛИ по всей Украине почувствуют существенные перемены в качестве услуги доступа к Интернету», - сказала она.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.