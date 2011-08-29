В 2012 году Кабмин планирует провести масштабную реформу транспортной отрасли - Колесников

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что в течение 2012 года правительство планирует провести масштабную реформу транспортной отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сегодня сообщил журналистам перед церемонией открытия многоуровневой транспортной развязки на 129-м километре автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

По его словам, "в целом в течение 2012 года в Украине будет осуществлена большая транспортная реформа, государственных дорог останется немного, значительно больше будет дорог областного подчинения".

Отвечая на вопрос УНИАН о планах Кабмина относительно последующего развития транспортной инфраструктуры Украины, вице-премьер-министр отметил, что "планы правительства напрямую зависят от наличия либо же отсутствия финансов на упомянутые цели".

"Если бы не было махинаций с акцизом на горючее со стороны так называемых "черных", подпольных его производителей, то в Украине собиралось бы достаточно средств от акциза на горючее, чтобы строить новые дороги и ремонтировать старые", - сказал он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ не уточнил объем средств, которые планируется выделить на реализацию реформы, однако добавил, что в октябре этого года состоится презентация новой концепции строительства автомобильных дорог в Украине, и тогда он назовет конкретные цифры и расчеты.