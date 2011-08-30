Украина предлагает Финляндии активизировать сотрудничество в сфере телекоммуникаций

Украина предлагает Финляндии подписать Меморандум о взаимопонимании в сфере телекоммуникаций и почтовой связи и заключить Соглашение в сфере науки и технологий.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с министром иностранных дел Финляндии Еркки ТУОМИОЯ, которая состоялась 29 августа в рамках рабочего визита главы украинского внешнеполитического ведомства в Финляндию.

Во время встречи была отмечена интенсивность политического диалога между Украиной и Финляндией и обсуждены перспективы его последующего углубления. В этой связи стороны обсудили возможность организации визита в Украину нового главы правительства Финляндии Юрки КАТАЙНЕНА, а также проведения политических консультаций между МИД обеих стран.

Отдельное внимание во время разговора с министром иностранных дел Финляндии было уделено расширению двусторонней договорно-правовой базы. К.ГРИЩЕНКО призвал поддержать инициативу украинской стороны относительно подписания Меморандума о взаимопонимании в отрасли телекоммуникаций и почтовой связи и заключения Соглашения в сфере науки и технологий.

В ходе встречи также обсуждены перспективы активизации двустороннего взаимодействия, в первую очередь, в торгово-экономической сфере, в связи с чем отмечена важность работы Межправительственной комиссии по вопросам торговли и развития. К.ГРИЩЕНКО отметил приоритетность наращивания объемов украинского экспорта в Финляндию и привлечения финских инвестиций в экономику Украины.

В центре внимания находились также вопросы европейской интеграции Украины, в частности в контексте завершения переговоров с Европейским Союзом относительно Соглашения об ассоциации, включительно с созданием зоны свободной торговли, а также имплементации Плана действий ЕС по либерализации визового режима для украинских граждан. Во время встречи Е.ТУОМИОЯ особенно отметил поддержку официальным Хельсинки европейских устремлений Украины.

К.ГРИЩЕНКО пригласил Е.ТУОМИОЯ посетить с визитом Украину в удобное для него время.