В Греции арестован экипаж украинского судна. Обвиняется в попытке контрабанды табаком

В порту Элевсина (Греческая Республика) 25 августа по обвинению в попытке контрабанды табачных изделий был арестован экипаж судна «Logs» (флаг Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«В настоящее время судовладелец решает вопрос обеспечения граждан Украины адвокатской защитой», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, экипаж, в составе которого находятся 6 граждан Украины, был арестован греческим подразделением береговой охраны.

«Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины», - сообщил А.ДИКУСАРОВ.