Совет предпринимателей просит дополнить горячую линию интернет-конференциями

Совет предпринимателей при Кабинете министров поддержал правительственную инициативу о введении с 1 сентября горячей телефонной линии по вопросам дерегулирования и развития предпринимательства и предлагает проводить с помощью нее интернет-конференции.

Об этом УНИАН сообщил руководитель секретариата Совета Андрей ЗАБЛОВСКИЙ.

В Совете предпринимателей считают, что горячая линия поможет оперативно реагировать и принимать меры для прекращения неправомерных действий со стороны должностных лиц различных органов власти.

Также она послужит инструментом вовлечения бизнес сообщества в процессы нормотворчества и реформирования национальной экономики, особенно на региональном уровне.

В этой связи Совет предпринимателей выступил с предложением создания подобных горячих линий в региональных Советах предпринимателей при областных госадминистрациях.

“Кроме того, целесообразно дополнить такой коммуникационный инструмент тематическими видео- и интернет-конференциями с регионами на постоянной основе», - отметил А.ЗАБЛОВСКИЙ.

Напомним, что Госкомпредпринимательства с 1 сентября запускает телефонную линию обратной связи с населением по вопросам дерегулирования и развития предпринимательства.

Порядок организации и работы горячей линии разработаны по поручению первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА.