«Укрзализныця» начала тестирование технологии WiMAX совместно с FreshTel

«Укрзализныця» совместно с ООО «Украинские новейшие технологии» (торговая марка FreshTel) на отрезке дороги Донецк - Ясиноватая (ориентировочно 14 км) проводят тестирование широкополосной беспроводной связи стандарта 4G с использованием технологии WiMAX (частотный диапазон 3,5 ГГц).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, на данном отрезке построена исследовательская сеть мобильного WiMAX (стандарт 802.16е), в частности установлено 6 базовых станций, которые увязаны радиорелейными и проводными каналами связи; проведены проезды вагона-лаборатории с соответствующим бортовым оборудованием для приема сигнала от сети WiMAX, с помощью которого организуется канал передачи данных для доступа к сети Интернет и других ресурсов.

Как отмечают специалисты Главного управления автоматики, телемеханики и связи «Укрзализныци», первый этап тестирования прошел достаточно успешно, была достигнута скорость при передаче данных более 5 Мбит/сек. После проведения дополнительных работ по оптимизации подсистемы базовых станций компанией FreshTel и устранения некоторых технических нюансов в сети, скорость увеличилась более чем до 10 Мбит/сек. Сегодня к тестированию опытной сети WiMAX подключились специалисты информационно-вычислительного центра Донецкой железной дороги.

Напомним, ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщила, что готовится к введению услуги беспроводной связи в отечественных пассажирских поездах на базе технологии WiMAX. «Сегодня мы рассматриваем те предложения, которые нам дают лучшие компании Украины и Европы. И, естественно, лучшее предложение будет воплощено в жизнь», - отметил гендиректор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Справка УНИАН. Мобильный WiMAX - это новый виток развития технологии фиксированного доступа (802.16). Оптимизированная для поддержки мобильных пользователей версия поддерживает ряд специфических функций, таких как хэндовер, «idle mode» и роуминг. Применяется масштабируемый OFDM-доступ (SOFDMA), возможна работа при наличии либо отсутствии прямой видимости. Планируемые частотные диапазоны для сетей Mobile WiMAX следующие: 2,3; 2,5; 3,4-3,8 ГГц. Мобильный WiMAX ориентирован на работу с пользователями, которые передвигаются на больших скоростях.