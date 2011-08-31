Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Львов» откроют 25 декабря

Взлетно-посадочная полоса ГП «Международный аэропорт «Львов» будет открыта 25 декабря этого года.

Об этом, как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, заявил 30 августа вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, терминал будет открыт даже раньше: сейчас проводится большая подготовка и тренировка персонала, который будет работать в новом терминале аэропорта «Львов».

Во время осмотра строительства нового терминала Б.КОЛЕСНИКОВ пообщался с молодыми людьми, которые являются претендентами на работу в аэровокзале. «С вами встречают и покидают Украину, и 90% впечатлений от нашего государства зависит именно от вас», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, отметив , что к работе в аэропорту будет задействована прежде всего молодежь - выпускники украинских вузов.

«Взлетно-посадочная полоса и новый пассажирский терминал Львовского аэропорта будут отвечать всем мировым стандартам, что позволит принимать крупногабаритные самолеты и обслуживать значительное количество пассажиров», - сказал вице-премьер-министр.

Как напоминает пресс-служба, первую очередь взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта открыли ко Дню независимости Украины. 1 очередь взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта составляет 1630 метров: реконструкция существующей части длиной 835 метров и вновь построенной полосы на 795 метров. Кроме того, введено в эксплуатацию рулежные дорожки № 5 и № 8 и перрон № 2.

Это позволяет Львовском аэропорту принимать самолеты авиакомпаний, сотрудничающих со Львовским аэропортом.

Международный аэропорт «Львов» заработает на полную мощность уже к концу марта 2012 года.