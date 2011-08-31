Пассажиры «Укрзализныци» в августе купили через Интернет 76 тыс. билетов

Количество железнодорожных билетов, оформленных и выкупленных через Интернет, постоянно растет: если в январе этого года через всемирную сеть пассажиры приобрели 7 232 билета, то в августе уже в 10 раз больше — 76 143 билета. Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», в целом с начала 2011 года количество приобретенных через Интернет билетов составило почти 350 тысяч, а с начала внедрения услуги - более 525 тыс. проездных документов.

Рост количества проездных документов, приобретенных через Интернет, наблюдался ежемесячно. В первом квартале через Интернет оформлено 41 815 мест, а во втором - 144 450 мест.

Как отмечают в ведомстве, также наблюдается положительная динамика по приобретению электронного билета на поезд 165/166 Днепропетровск-Киев (места в вагонах № 3,4,5,6,7). Если в январе Е-билет оформили 64 пассажира, то в августе - в пять раз больше - 364 пассажиров. Эта услуга, когда пассажирам указанного поезда не нужно обращаться в кассу для распечатки проездного документа, приобретенного через интернет, начала действовать в конце 2010 года.

Напомним, что через Интернет осуществляется заказ билетов за полную стоимость и детских. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах. Печать проездных документов при предъявлении бланка заказа выполняется в любой железнодорожной кассе. Также во избежание очередей и создания комфортных условий сервиса для пассажиров, которые приобрели билеты через Интернет, действуют специальные кассы.