В Греции арестован украинец - капитан судна „Logos”, задержанного за попытку контрабанды

В Греции арестован гражданин Украины - капитан судна „Logos”, которое было задержано за попытку контрабанды табачных изделий.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, следователем прокуратуры города Пирей принято постановление о возбуждении уголовного дела и аресте капитана на период следствия. В отношении еще пяти украинских моряков принято решение об административной депортации за пределы территории Греции.

По информации Посольства Украины в Греции, авиабилеты для украинских моряков будут оплачены адвокатом, который представляет интересы грузовладельца.

Дело остается на контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.